Lasset die Idioten zu mir kommen

"Das Volk hat gesprochen. Nächste Woche beginnt die Amnestie", so der Lichtbringer des Kapitals, der Weltraumeroberer, der Befreier der schweigenden Massen und Retter der Meinungsfreiheit, kurz Elon Musk auf seiner Plattform Twitter.



Davor ließ Musk auf dem Sozialen Netzwerk darüber abstimmen, ob nach der Freischaltung des Accounts von Donald Trump nicht auch gleich noch mehr Kleingeister und arme, unterdrückte und gesperrte Stimmen der digitalen Echokammer wieder das Licht der Welt erblicken sollen. Und so stimmten die Bots der Freiheit für die Freiheit der Bots - von 230 Millionen täglichen aktiven Nutzern gaben rund 3,1 Millionen ihre Stimmen ab -, und nun werden alle gesperrten Zugänge wieder geöffnet.



Wer all dies freischalten soll, ist noch nicht bekannt, da der einzig wahre Verfechter der freien Meinungsäußerung ja die halbe Belegschaft von Twitter entlassen hat. Und noch eine große Anzahl kluger Köpfe das Unternehmen freiwillig verlassen hat, bevor es dem Ausbeutungsregime des neuen Besitzers folgt.



Man muss sich keine Sorgen machen, die Freiheit und die Demokratie haben entschieden, der lichtbringende Milliardär beugt sich der Entscheidung des mächtigen Volkes. Nicht freigeschaltet werden Accounts, die gegen Gesetze verstoßen haben. Aber ein bisschen Hass, ein bisschen Homophobie, ein bisschen Fake-News, das wird Twitter schon überleben. Immerhin hat es doch auch Musk überlebt - bisher zumindest noch.