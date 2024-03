Lasst den Smiley panisch sein!

Die größten Köche scheinen sie bei Google ja nicht zu sein. Erst braten sie einen Burger, in dem der Käse UNTER dem Fleisch liegt, und jetzt die Sache mit dem Salat. Die Rede ist hier vom Emoji-Portfolio: Aus dem Salat-Emoji für Android-Handys wurde nun nämlich das Ei entfernt, um das Bildchen "inklusiver für Veganer" zu machen. Das ist ein sehr entgegenkommender Zug von Google, man hätte das aber auch noch weiter fassen können. Was spräche denn dagegen, ein ganzes Salatsortiment anzubieten, damit man auch wirklich alle Geschmäcker bedient? Bis jetzt fühlen sich nämlich auch alle zurückgesetzt, die einen zünftigen Wurstsalat präferieren.



Die viel interessantere Nachricht über die Neuaufstellung der Android-Emojis ist in dem Salat-Tumult rund um von Konzernen verordnete Inklusion etwas untergegangen. Nicht nur mit den veganen Usern meint es Google gut, auch mit seinen tierischen Emojis: Die Ziege bekam ein weniger wütendes Gesicht, und die Schildkröte ist jetzt auch fröhlicher ("die brauchte echt eine Umarmung"). Ein Smiley bekam sogar eine medikamentöse Behandlung: "Der Smiley mit einem großen und einem kleinen Auge bekam ein paar Glücklichmacher". Er sieht jetzt aus, als hätte er ein bisschen zu viel "von dem guten Zeug" erwischt. Alle sind also gezwungen happy.



Dass hier eine nicht zu verachtende Randgruppe noch mehr an den Rand gedrängt wird, sieht Google wieder einmal nicht. Auch nicht-fröhliche Menschen haben Rechte. Her mit dem Grant-Emoji!