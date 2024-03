Laster und Abstinenz

Man kann es in von Punschhütten, Hüttengaudi, aber auch betriebsinternen Weihnachtsumtrünken bestimmten, alkoholischen Hochzeiten nicht oft genug sagen: Diese österreichische Weisheit gilt nicht nur für Politiker. Und weil Alkohol hierzulande nicht zuvorderst eine Lösung im chemischen Sinn ist, ist Abstinenz (auch sie wäre eine gangbare Alternative) tatsächlich ein Fremdwort.



Über den Hang zum Laster mag es danach zwar auch in "Willkommen Österreich" gegangen sein. Dort sprach Christiane Hörbiger immerhin über ihren Hang zu Schokolade und - man kann sich seine Vorlieben nicht aussuchen! - roher Leber. Vor allem wird man die Sendung in Zukunft aber im Zusammenhang mit dem Song Contest 2011 beobachten können. Mit Richard Klein, der über mehrere Wochen hinweg in die Sendung eingeführten Kunstfigur des Projekt-X-Komikers Herbert Knötzl, die sich wähnt, Little Richard zu sein, werden Stermann und Grissemann nach dem Beispiel von Stefan Raab "ihren" Kandidaten ins Rennen schicken. Während die Komiker 2002 selbst knapp an einer Wettbewerbsteilnahme scheiterten, soll es nun mit Kleins Beitrag "Bigger, Better, Best" in Düsseldorf lustig zugehen. Mit Medienpräsenz ist zu rechnen - demnächst auch in deinem "Ö3 Wecker". Auch hier ist dem Publikum reiner Wein einzuschenken. Oder lieber Abstinenz?





