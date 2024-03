Lebensmittel-Kennzeichnung ist fix

Brüssel will klare Anzeige von Imitaten und Allergenen. | Bezeichnungen der Herkunft noch nicht im Detail geklärt. | Tagesbedarf oder "Ampel" dürfen zusätzlich bleiben. | Brüssel. Nach mehr als drei Jahren Verhandlungen ist eine Einigung über eine strengere Lebensmittelkennzeichnung in der EU in greifbarer Nähe: Die letzte Gesprächsrunde zwischen Vertretern der Mitgliedstaaten und des EU-Parlaments sei in der Nacht auf Mittwoch sehr erfolgreich verlaufen, hieß es in Diplomatenkreisen. Ein grobes Kompromisspaket sei geschnürt, letzte technische Details müssten noch kommende Woche in der Sitzung der EU-Botschafter geklärt werden.