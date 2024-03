Lebensmittel leichter verstehen

Nahrungsmittelimitate wie Analogkäse oder Formfleisch dürfen nicht mehr irreführend beschriftet werden. Vor einer eindeutigen Kennzeichnung als Imitat schreckten die Minister jedoch zurück. Auch für alkoholische Getränke außer Alkopops gibt es Ausnahmen. Auf Bier, Wein und Schnaps müssen weiterhin keine Warnhinweise oder Kalorienangaben gedruckt sein. Kein Pardon soll es dagegen für Koffein geben. Energy drinks & Co fallen voll in den Anwendungsbereich der Richtlinie und brauchen eine Warnung für Schwangere und Kinder am Etikett. Auch Nanopartikel in Nahrungsmitteln müssen eindeutig gekennzeichnet werden. Bei Fleisch steht weiterhin nur drauf, wo die Tiere geschlachtet werden, nicht aber, woher sie kommen. Herkunftskennzeichnungen für Milch- und Fleischprodukte sind überhaupt nicht vorgesehen.



Ob die neuen Regeln wie geplant 2014 in Kraft treten können, hängt noch an der Einigung mit dem EU-Parlament. Das wünscht sich noch klarere Kennzeichnungen und die verpflichtend auf der Vorderseite der Verpackung.