Lebensversicherungen nach wie vor hoch im Kurs

Branche gibt Anlage-Gewinne an die Kunden weiter. | Generali präsentiert neuen Vorstand. | Wien. Österreichs Lebensversicherer geben ihre Gewinne an den Kapitalmärkten zunehmend an die Kunden weiter. Die Generali-Versicherung hat am Donnerstag angekündigt, die Gewinnbeteiligung bei klassischen Lebensversicherungen zu erhöhen. Für 2007 wird die Gesamtverzinsung demnach von 4,25 auf 4,6 Prozent steigen. Damit haben sämtliche der drei - von den Marktanteilen her - größten Versicherungsgruppen Österreichs heuer Zinsanhebungen vollzogen. Die bei Lebensversicherungen stark aktive Sparkassen Versicherung hat ihr hohes Niveau beibehalten.