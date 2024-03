Leberfunktionstest kann Menschenleben retten

Wien. Wenn jemand an einem Lebertumor erkrankt, hilft nur eine Operation. Doch gerade wenn der Tumor weiter fortgeschritten ist, kann eine solche ein lebensgefährlicher Eingriff werden, weil sich ein Leberversagen einstellen kann. Und das ist nicht selten - etwa zehn Prozent der Patienten sterben bei einer schweren Leberoperation. Das große Problem: Die Chirurgen können vorab nicht bestimmen, wer besonders gefährdet ist, denn die Leberwerte verraten darüber nichts.



"Es war bis jetzt quasi nicht möglich, die Enzymleistung der Leber zu messen, die bei einer Schädigung vermindert sein kann", sagt Martin Stockmann, Privatdozent an der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie der Charité in Berlin. Zusammen mit seinen Kollegen hat Stockmann deshalb eine Art TÜV für die Leber entwickelt: den Limax-Test. Das Kürzel steht für maximale Leberfunktion und stellt das Organ sozusagen auf den Prüfstand.

Entgiftungs-Enzym unterstützt die Behandlung