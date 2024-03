Leberzirrhose für Feinschmecker

Zu einer Zeit, in der leider nur wenige Leute Muße zum Radiohören haben, setzte sich Ö1 am Freitag in "Moment, leben heute" (17.09) mit einem ebenso pikanten wie grausamen Thema auseinander: der Gänse(stopf)leber. Seit Jahrhunderten gilt sie als Inbegriff des Guten bei Feinschmeckern, speziell in den letzten Jahren wird sie aber bei vielen zunehmend zum Inbegriff unnötiger Tierquälerei.