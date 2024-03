Leerer Bulle

Angekündigt war ein "fulminantes Comeback" des "Bullen von Tölz". Doch die am Dienstag in ORF1 gesendete neue Folge "Abenteuer Mallorca" brachte nur eine holprig konstruierte Entführungs-Geschichte mit ungewohnten Längen und schläfrigen Schauspielern; die früher oft genial inszenierte Situationskomik, die pointierten Dialoge fehlten gänzlich. Lediglich Bullen-Mama Ruth Drexel vulgo Resi Berghammer (77), die wegen gesundheitlicher Probleme zuletzt lange nicht mehr gedreht hatte, spielte mit gewohntem Elan und neuem Kurz-Haarschnitt. Seltsam apathisch agierte angesichts der Entführung seines "Hasis" selbst der sonst so wortgewandte Bau-Multi Toni Rambold. Bulle Ottfried Fischer selbst wirkte trotz unveränderter Masse seltsam leer. Und trotz manch schöner Aufnahme aus Mallorca bekam man Sehnsucht nach der x-ten Wiederholung legendärer Bullen-Klassiker.