Lega-Sieg: Der nördliche Tsunami bringt Italiens Einheit ins Wackeln

Von der Landkarte verschwunden ist Italiens Opposition noch nicht. Bei den Regionalwahlen konnte sie die Herrschaft in sieben Regionen behaupten. Auch im Friaul, wo wie in sechs weiteren Regionen nicht gewählt wurde, stellt sie die Regierung. Aber Mitte-Rechts konnte gleichziehen: Außer in den sechs nun eroberten Regionen regiert das Bündnis von Silvio Berlusconis "Volk der Freiheit" mit der Lega Nord auch in Sizilien, in den Abruzzen und in Molise. Rechnet man die Regionen ab, wo lokale Parteien dominieren (Südtirol, Sardinien, Aostatal), steht es bei den Regionalregierungen 9:8 für Rechts.