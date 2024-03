Legend reloaded

Das "Kultauto" - Werbeslogan "Is it Love?" - ist mittlerweile in zahllosen Designs mit Motoren von 75 PS - der Diesel - bis 200 PS - die von der britischen Sportwagenlegende John Cooper per Tuningsatz noch einmal aufgeputschte Top-Variante - zu haben. Noch heuer folgt ein Cabrio, weitere Familienmitglieder sind "angedacht" - vielleicht ein "Estate" genannter Freizeit-Kombi für Sportbrettspediteure?



Ob es Liebe ist, bleibt offen. Trend und kultig ist es auf jeden Fall. Auch das Drumherum um das "erste für die Straße zugelassene Go-Kart", wie die Werber in den USA formulierten - wo er übrigens prompt als erster Kleinwagen überhaupt 2002 gleich zum "Auto des Jahres" gewählt wurde. Neben dem mittlerweile fast üblichen Katalog von Accessoires gibt es für die "Mini-Gemeinde" eine eigene Zeitschrift, die jeweils eine Stadt porträtiert. Mit beigelegter "Sound and Pictures-CD" konnte man bisher etwa - zielgruppengerecht zeitgeistig aufbereitet - Casablanca, Montreal oder Reykjavik abseits der Mainstream-Reiseführer kulturell, kulinarisch und kultig kennen lernen, cool halt. Und keineswegs immer vernünftig. Trotz deutlich größerer Maße als sein Vorgänger - man sitzt auch nicht mehr praktisch auf der Fahrbahn - gibt es halt immer noch kaum Kofferraum. Und wer, bitte, braucht für ein Stadtfahrzeug 200 PS? Man steht halt ganz anders da im Stau: die Kommunikationsleistung des Autos ist auch zwei Jahre nach seiner Einführung immer noch größer als die eines jungen Hundes. Und apropos Zielgruppe: Schon mehr als ein bereits auf die Pension hinarbeitender Freund hat angekündigt, für den Ruhestand einen Mini anzuschaffen. Ha, Ruhestand!