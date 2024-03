Lehrer-Arbeitszeit: Faymann steht hinter Schmied

Die Regierung habe entschieden, dass das Bildungsbudget angehoben werde, "dass wir mehr Geld des Steuerzahlers einsetzen müssen", so Faymann in seiner Rede. Denn mann wolle nicht, dass Klassen wieder größer werden oder Reformmaßnahmen wieder gestoppt werden müssten.



"Dafür ist es notwendig, dass alle einen Beitrag leisten", so Faymann. Und neben den Steuerzahlern seien dies die Lehrer. Claudia Schmied habe ein sehr offenes Wort ausgesprochen, so der Kanzler. Ihre Idee sei "unterstützungswürdig". Nun solle eine "Diskussion in freundschaftlicher Art" mit den Betroffenen geführt werden.



Auch jenen auf der "anderen Seite" - Faymann erwähnte an dieser Stelle GÖD-Chef Fritz Neugebauer - könne er nur sagen: "Bildung braucht Mut und Zuversicht." Und er betonte: "Ich würde mir wünschen, dass wir das gemeinsam ausreden können."



An einen Koalitions-Krach glaubt Faymann nicht, wie er nach seiner Rede im Gespräch mit Journalisten betonte: "Ich bin davon überzeugt, dass, auch wenn jetzt die Koalition nicht die selbe Geschlossenheit in der Darstellung gezeigt hat wie bisher, wir uns wieder alle einfinden."



Auch Kritik an der Vorgehensweise von Schmied ließ er nicht gelten. Es sei nicht möglich gewesen, alle sofort einzubinden: "In der Öffentlichkeitsarbeit gibt's folgendes Problem: Es sickert was durch, dann wird eine Ministerin gefragt und dann hat sie zwei Möglichkeiten, die Wahrheit zu sagen oder nicht die Wahrheit. Und sie hat sich für die Wahrheit entschieden." (APA)



