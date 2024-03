Lehrer: Protestveranstaltungen am 23. April

Wien. Bei der fünften Verhandlungsrunde im Lehrer-Streit am Dienstag gab es neuerlich keine Einigung zwischen Unterrichtsministerin Claudia Schmied (SPÖ) und der Lehrer-Gewerkschaft. Schmied meinte zwar, es "schaut so aus, als ob wir einen Maßnahmen-Mix realisieren können". Da dieser jedoch eine um eine Stunde längere Unterrichtsverpflichtung enthalten soll, wird das von den Personalvertretern abgelehnt. Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst hat eine Protestveranstaltung für Lehrer aus ganz Österreich am 23. April in Wien beschlossen.