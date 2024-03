Lehrgang für Finanzkontrolle

Erstes europäisches MBA Programm startet 2006. | Rechnungshof und Wirtschafts-Uni Wien kooperieren. | Wien. Erstmals in Europa gibt es ab nächstem Jahr eine Ausbildung auf universitärem Niveau für öffentliche Finanzkontrolle. Die viersemestrige, berufsbegleitende Post-Graduate-Ausbildung wird vom Rechnungshof (RH) in Kooperation mit der Wirtschaftsuniversität Wien abgehalten. Ab Februar 2006 können sich 25 Teilnehmer in Wien zum "Master of Business Administration (Public Auditing)" ausbilden lassen.