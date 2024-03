Ab Februar 2005 bietet die abta (austrian business travel association) als Interessensvertretung der Geschäftsreisenden und Travel Manager Österreichs einen Lehrgang für Travel Manager sowie Mitarbeiter an, die mit der Abwicklung von Geschäftsreisen betraut sind.



Der 4-modulige Lehrgang (ein Basismodul und 3 Spezialmodule) wird in jeweils eintägigen Seminaren in Wien, Linz, Graz und Klagenfurt im Wochenrhythmus abgehalten. Nicht-abta-Mitglieder zahlen 149 Euro je Modul und Teilnehmer, für abta-Mitglieder gibt es einen Sonderpreis von 99 Euro je Modul und Teilnehmer.



Information: http://www.abta.at .