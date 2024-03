Lehrgangs-Tipp

Kinder und Jugendliche vom passiven Medienkonsum zur aktiven Mediennutzung zu führen, ist das Ziel eines viersemestrigen Masterprogrammes der Donau-Universität Krems, das nun startet. Das Zentrum für Bildung und Medien der Donau Uni widmet sich mit den Lehrgängen "Medienpädagogik" und "E-Teaching und E-Learning" der akademischen Weiterbildung von Personen im Bildungsbereich.



Das Programm ist berufsbegleitend und richtet sich an LehrerInnen, aber auch an Personen, die in außerschulischen Kinder- und Jugendinstitutionen oder im Museumsbereich tätig sind.



Nähere Informationen: Zentrum für Bildung und Medien, Tel.: 0 27 32/893-23 41, E-Mail: zbm@donau-uni.ac.at .