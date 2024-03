Leistbare Wohnungen sind seit Jahren Mangelware

Studie: Wohnungsbedarf steigt in nächsten Jahren | stärker als erwartet. | Wien. Jeder, der sich auf Wohnungssuche befindet, kennt das Problem: Leistbare Wohnungen sind rar. Dies untermauert auch eine Studie der Sozialpartner (Steinindustrie und Gewerkschaften). Demnach fällt der Wohnbaubedarf in Österreich weit höher aus als von der Statistik Austria aus dem Jahr 2003 vorausgesagt wurde. 2010 werden um 140.000 Menschen mehr in Österreich leben, als angenommen. Bis 2050 steigert sich der Zuwachs gar auf 820.000.