Leistung. Aufstieg. Sicherheit. Mit diesem Slogan hat die Sozialdemokratie in den 70er Jahren eines der erfolgreichsten Kapitel unseres Landes geprägt. Was war das Geheimnis des damaligen Erfolges? Der Politik ist es gelungen, Antworten auf die wichtigsten Fragen der Menschen zu geben. Und die sind mit Sicherheit nicht, welche Partei mit welcher koaliert oder welcher Minister mit welchem Minister gerade worüber streitet. Das ist den Menschen nämlich zu Recht völlig egal. Worum es geht, ist für die Menschen in Österreich zu arbeiten. In einer umfassenden, integrierten Form. In einem Gesamtguss. So wie Bildungspolitik Wirtschaftspolitik ist, ist Wirtschaftspolitik Sozialpolitik.



Und damit ist auch Forschungspolitik Sozialpolitik. Wenn wir alle Politik so verstehen und entsprechend gestalten, dann wird es uns wieder gelingen, Österreich nach vorn zu bringen. Schweden hat aktuell ein Wirtschaftswachstum, das deutlich über dem Schnitt in der EU liegt. Was macht Schweden - mit einem guten Sozialsystem - anders als Österreich? Und was können wir uns da abschauen? Und zwar nicht in den einzelnen Maßnahmen, sondern grundsätzlich in der Systematik. Was wird in Schweden in diesem Bereich so viel anders gehandhabt?



Arbeit. Wohnen. Bildung. Das sind die Themen, die die Menschen Österreichs wirklich bewegen. Ja, es gibt das Asylthema. Ja, es gibt die Frage der Integration. Aber betrachten wir das doch endlich entmystifiziert als das, was es ist: eine Aufgabe, die wir bewerkstelligen müssen. Und was heißt das am Schluss: Wir brauchen Jobs für die Menschen, die in Österreich leben. Und zwar Jobs, die ordentlich bezahlt werden und den wirtschaftlichen Erfolg des Landes abbilden. Wir brauchen Wohnungen, die man sich mit den Gehältern leisten kann - und zwar genügend und dort, wo die Menschen leben wollen. Und wir müssen ein Bildungssystem schaffen, in dem am Ende kein Kind nicht ordentlich lesen oder schreiben kann. Eine Schule, in der die Kinder nicht haufenweise Nachhilfestunden brauchen oder Eltern, die sich den halben Nachmittag mit gemeinsamen Lernen aufhalten, wenn sie es denn können. Wenn uns das gelingt, wenn wir Antworten in diesen Bereichen bieten, dann werden die Aufwiegler und Verhetzer wenige Chancen haben.



Die SPÖ ist auf allen Ebenen zu einem solchen Zukunftspakt bereit - mit jedem, der einen positiven, konstruktiven, weltoffenen Zugang zu dieser Frage hat. Unsere Aufgabe als Politik ist es, den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes zu dienen.



Damit gibt es abschließend nur noch eines zu sagen: An die Arbeit. Oder mit Goethe: Der Worte sind genug gewechselt, nun lasst uns endlich Taten sehen.