Leitl an FPÖ: Keine Steuerreform auf Pump

Leitl erteilt damit dem Wunsch von Infrastrukturminister Hubert Gorbach eine klare Absage. Dieser hatte in der "Wiener Zeitung" ein Vorziehen der Steuerreform zur Ankurbelung der Konjunktur gefordert. Für den Wirtschaftskammerpräsidenten hat allerdings eine Entlastung der Wirtschaft Priorität. Und da wünscht sich Leitl, dass schon heuer im Herbst Bedingungen für 2004 festgelegt werden. Man sollte keine vagen Hoffnungen in die Verbesserung der Konjunktur setzen, sondern den Wirtschafts- und Arbeitsstandort Österreich absichern.



Konkret fordert der WKÖ-Präsident eine einheitliche Betriebssteuer von 25 Prozent, sprich die Senkung der Körperschaftssteuer (derzeit 34 Prozent). Für den Finanzminister würde diese Entlastung der Betriebe ohnedies erst - wie geplant - 2005 wirksam. Auch die noch ausstehende Lohnnebenkostensenkung muss für Leitl 2005 erfolgen. Erst dann kann man - so weit verfügbar - die Lohn- und Einkommensteuer senken. Hier spricht sich Leitl für eine einheitliche "Personensteuer" als deutliche Vereinfachung des Steuersystems aus: "Aber nur dann, wenn eine ordentliche Gegenfinanzierung gewährleistet ist." Die Gegenfinanzierung könnte durch Verwaltungsreformen erfolgen, die derzeit im Österreich-Konvent ausgearbeitet werden. Innerhalb von drei Jahren könnten so je 3 Prozent eingespart werden, was in etwa 3 Mrd. Euro ausmacht: "Damit kann man dann die gesamte Steuerreform finanzieren", betonte Leitl.