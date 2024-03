Lernen mit E-Books

Die Zukunft der elektronischen Bücher liegt im Bereich der Sachtexte. Das Fachmagazin für Lerntechnologien Horizon Report sagt voraus, dass E-Books an den Universitäten in den nächsten Jahren gebundene Texte weitgehend ersetzen werden.

Die Studie, die sich auf Aussagen von Technologieexperten aus aller Welt stützt, verweist auf die Vorteile der E-Books: Sie sind leichter und vielseitiger als traditionelle Bücher und können visuelle Inhalte wie Videos, Farbfotos oder Animationen einbinden. "Die Aussicht, alle Materialien, die man braucht, in einem einzigen Gerät zu vereinen, das zudem noch weniger als ein Kilogramm wiegt, ist ein starker Anreiz für Studenten. Wir beobachten bereits, dass eine Reihe von Universitäten die Verlage drängt, sich in diese Richtung zu bewegen", erklärt Laurence F. Johnson, der dem New Media Consortium bei Horizon vorsteht.



Laut Horizon Report 2010 wird darüber hinaus Simple Augmented Reality - Technologien, die die reale Welt mit virtuellen Daten anreichern - ebenfalls in den nächsten zwei bis drei Jahren an den Hochschulen Einzug halten. In nur vier bis fünf Jahren könnten sich sogar sämtliche digitalen Geräte nur noch mit Gesten steuern lassen.



Horizon Report 2010