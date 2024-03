"Lesebuddys" gegen Analphabetismus

Buchklub startet Kampagne "Mit Lesen mehr bewegen". | In Österreich leben 600.000 funktionale Analphabeten. | Wien. Der Österreichische Buchklub der Jugend sagt den Leseschwächen Heranwachsender den Kampf an. Auch die OMV widmet ihr "Move & Help Programm 2009" aus "gesellschaftlicher Verantwortung", wie Generaldirektor Wolfgang Ruttenstorfer auf einer Pressekonferenz in Wien sagte, diesem Anliegen. Im Rahmen der Kampagne "Mit Lesen mehr bewegen" sind Aktionstage in Schulen und die Verbreitung von kindgemäßem Lesestoff ("Philipp unterwegs") an OMV-Tankstellen geplant.