Leserbrief: ÖBB Autoreisezüge

Das ÖBB-Management mit seinen Fahrplangestaltern will

bisherige Bahnbenützer seit 2014 nicht mehr befördern. Es wurden ab 2014 die

Autoreisezüge Wien-Villach und Wien-Lienz zur Gänze gestrichen, die letzte

Ausweiche als Autoreisezug Wien-Innsbruck ist ebenfalls ab 2015 nicht mehr

verfügbar. Jeder Reisende bezahlt für das Auto Frachtgebühr und ein

Reiseticket.





Diese Autoreisezüge waren die Zubringer für den Süden

Österreichs, Sloweniens, Südtirols, Italiens, Kroatiens und teilweise die

Schweiz für jede Art von PKW, Motorräder, Roller und Moped. Diese Autowaggons

wurden nur mit fahrplanmäßigen Zügen befördert, erhöhten damit die Auslastung und

verringerten die Unfallhäufigkeit auf der Straße. Die Fahrgäste dieser Autos

und einspurigen Fahrzeuge waren nicht nur Einzelpersonen, sondern vielfach 2

Personen oder ganze Familien, die zur Weiterreise mit oft beträchtlichem Gepäck

in ihre Heimatorte, zu Besuchen, zu Sportveranstaltungen mit Sportgeräten in

der Sommer- und Wintersaison, zu Urlaubs- und Ferienorten, sondern auch ganze

Gruppen von z.B. mit Motorrädern, die in die südlichen Länder fuhren oder von

dort kamen.





Jede Werbung der ÖBB mit CO2-Verringerung oder "Jetzt kommt

Bewegung rein" widerspricht der Verringerung dieser Reisemöglichkeit. Außerdem

sind schon in den vergangenen Jahren manche kleinen Vorteile der Autoreisezugbenützer

gestrichen worden.





Ein wesentlicher Ersatz wäre schon für die Standorte Wien, Villach,

Lienz, Innsbruck wenn eine 2-3 mal wöchentliche Verbindung mit den fahrplanmäßigen

Zügen eingerichtet wird, zumal die Einrichtungen noch vorhanden sind und keinen

übermäßigen Kostenfaktor darstellen und im Wiener Hauptbahnhof bereits ein Autoreisezugterminal

eingerichtet ist.





Natürlich sind die bestehenden Verbindungen nach Feldkirch

ebenso wichtig. Persönlich habe ich schon oft mehrere Autoreisezugverbindungen

mit PKW und Motorrad benützt, bin ein begeisterter Bahnfahrer und habe sehr

gute Erfahrungen durch die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft des ÖBB-Zugpersonals

kennengelernt, die damit manchen Mangel von ÖBB-Einrichtungen ausgeglichen

haben.





Rudolf Steinböck