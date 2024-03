"Lex Kampl" beschlossen

Der Nationalrat hat am Donnerstag jene Verfassungsänderung beschlossen, mit der verhindert werden soll, dass Siegfried Kampl (BZÖ) Bundesratspräsident wird. Kampl und sein FPÖ-Freund John Gudenus haben durch bedenkliche Aussagen zum Nationalsozialismus das Ansehen Österreichs beschädigt.

Der Vier-Pateien-Antrag, der bei Bedarf die Änderung der Kandidatenreihenfolge für den Vorsitz in der Länderkammer erlaubt, wurde am Donnerstag einstimmig angenommen.



Zugleich forderten alle vier Fraktionen Kampl und seinen früheren Partei-Kollegen John Gudenus auf, wegen ihrer bedenklichen Aussagen zur NS-Zeit, aus dem Bundesrat zurückzutreten.



