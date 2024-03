Libanon: Wahl unter düsteren Vorzeichen

Mord an Abgeordnetem heizt Machtkampf weiter an. | Regierungsmehrheit im Parlament weiter dezimiert. | Beirut. Unmittelbar vor der Präsidentenwahl am kommenden Dienstag ist die innenpolitische Krise im Libanon erneut eskaliert. Der Mord an dem Abgeordneten des vom Westen unterstützten Regierungsbündnisses, Antoine Ghanem, am Mittwochabend, macht gerade erwachte Hoffnungen auf eine Annäherung zwischen der von der schiitischen Hisbollah ihres Generalsekretärs Hassan Nasrallahs geführten Opposition und den Verbündeten Premierminister Fuad Sinioras vorerst zunichte.