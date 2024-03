Liberté, Egalité, Sécurité: Sicherheit auf Kosten der Freiheit des Einzelnen?

Jahres- und Gedenktage sind schwer in Mode. Allerdings auch oft so unbekannt, dass die meisten ganz darauf vergessen, sie zu feiern. Wer geht hierzulande schon am Unesco-Tag der Feuchtgebiete (2. Februar) in die Au oder lobpreist den Welttag des geistigen Eigentums (26. April)? Und hätte der Nationalrat nicht in einer Marathonsitzung kurz vor Weihnachten die höchst umstrittene Novelle zum Sicherheitspolizeigesetz durchgepeitscht, so wäre wohl auch der Europäische Datenschutztag am Montag unbemerkt an uns vorbeigezogen.