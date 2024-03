Libro und Telekom werden beim Internet getrennte Wege gehen

Durch einen getrennten Auftritt könnten die Zielgruppen besser betreut und ein höherer Marktanteil erreicht werden, betonte Libro-Chef André Rettberg gestern in einer Pressekonferenz. Gemeinsam



wolle man mehr als 50% des Marktes abdecken, sagte TA-Technikvorstand Rudolf Fischer. Während Libro eine E-Commerce-Plattform, Inhalte und News zur Verfügung stellen wird, kommt von der TA das



technische Equipment sowie ein Marktplatz für Klein- und Mittelbetriebe (KMU).



Das Libro-Internet-Portal LION.cc werde wahrscheinlich im Sommer an die Börse gebracht, sagte Rettberg. Im Mai sollen sowohl die Bewertung als auch die Ausgliederung in eine



Tochtergesellschaft abgeschlossen sein. Den Anteil, der über eine Kapitalerhöhung an die Börse gebracht werden soll, wollte Rettberg nicht beziffern. Auch die TA werde ihre Internet-Aktivitäten in



eine 100%ige Tochtergesellschaft ausgliedern, erklärte Fischer.



Die Libro AG will ihren Entertainmentbereich, darunter das neue Musik-Label Intonations, die Libro Music Hall, Ticketverkauf und Verlag in einem eigenes Profitcenter zusammenfassen. Mittelfristig



könnte der Bereich auch in eine eigene Gesellschaft ausgegliedert werden, sagte Rettberg. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 1999/2000 werde die Libro AG entsprechend den letzten Prognose



ein ausgeglichenes Ergebnis vorlegen.