Licht ins Dunkel: Schönborn fordert Wahrheit von der Politik

Das gelte auch für die Politik, etwa beim Budget und den bevorstehenden Belastungen, sagte Schönborn in der ORF-Sendung "Licht ins Dunkel".



Er ermutigte die Politik dazu, sich wichtigen Themen zu stellen, etwa der Frage nach der künftigen Pensionsfinanzierung und dem Schuldenabbau. Der Kardinal zeigte sich mit dem Umgang der katholischen Kirche in Österreich mit dem Missbrauchsskandal zufrieden. Er sprach von einer "vorbildlichen Art und Weise, mit dem Problem umzugehen".



Fischer: Gerechtigkeit soll mehr Bedeutung bekommen



Das Sparbudget war auch Thema in der Stellungnahme von Bundespräsident Heinz Fischer. Er sagte, dass dieses zwar zu spät, aber dennoch verfassungskonform zustande gekommen sei. Die Möglichkeit, dass er das Gesetz nicht beurkundet, besteht für das Staatsoberhaupt nur dann, wenn dieses nicht verfassungsmäßig zustande gekommen ist. Das sei aber nicht der Fall. Die Frage, ob das Budget ein besonderes Weihnachtsgeschenk für ihn sei, beantwortete Fischer mit einer Bekanntgabe in privater Sache. Er habe tatsächlich ein besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen, nämlich "ein zweites Enkelkind".



Der Bundespräsident meinte weiters, dass man sich der Frage der sozialen Gerechtigkeit und Verteilung stellen müsse. Denn es gebe ein Ungleichgewicht, Reiche werden reicher und Arme werden ärmer. Man müsse diesem Thema in nächster Zukunft mehr Bedeutung beimessen. Fischers Frau Margit appellierte an die Zuseher, zu spenden und das Fest nicht nur zum "Packerl aufmachen" zu nutzen.



Pröll offen für weitere Spenden-Absetzbarkeit



Finanzminister Josef Pröll (V) hat am Heiligen Abend Umwelt- und Tierschutzorganisationen erfreuliche Nachrichten überbracht. Er zeigte sich in der ORF-Sendung "Licht ins Dunkel" offen für eine Ausweitung der Spendenabsetzbarkeit. Derzeit können nur Spenden an mildtätige Organisationen sowie für Entwicklungs- und Katastrophenhilfe von der Steuer abgesetzt werden. Die dafür budgetierten 100 Mio. Euro werden allerdings bei weitem nicht ausgeschöpft. Es wäre also ein finanzieller Spielraum für eine Ausweitung auf Spenden für Umwelt- und Tierschutz da.