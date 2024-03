Licona, Sportalm, Triumph & Co. kleiden das Ausland ein: 87% Exportquote

Kleine und mittlere Betriebe sind es, die für den Erfolg der heimischen Bekleidungsindustrie hauptverantwortlich zeichnen. "Das hat den Vorteil, dass wir nicht so oft in den Medien vorkommen", sagte Fachverbandsvorsteher und Sportalm-Chef Wilhelm Ehrlich, gestern in einer Pressekonferenz. Dabei braucht sich die Branche keineswegs verstecken.