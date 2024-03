Liebesschmalz & Katzenjammer

Der Start der fünften Staffel "Soko Donau" soll nun mehr das Persönliche in den Vordergrund stellen. Und von dem gab es in der ersten Folge mehr als genug. "Du weißt, wo du mich findest", sagt er zu ihr in der Abschlussszene. Ein tiefer Blick in die Augen, und sie müssen sich trennen, denn nächste Folge, neues Glück. Ein Jammer.