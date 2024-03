LiF für Regenbogenmehrheit

Die Plätze drei bis sechs belegen die Bildungssprecherin Maria Schaffenrath, der Gesundheitsökonom Christian Köck, weiters die Journalistin Elfriede Hammer und Umweltsprecher Thomas



Barmüller. Dahinter folgen · unter Einhaltung des Reißverschlussprinzips · die Psychologin Christa Pölzlbauer, Wirtschaftssprecher Helmut Peter, die Kärntner Unternehmerin Tina Rabl sowie



Sicherheitssprecher Hans Helmut Moser.



Der an elfter Stelle gereihte Haselsteiner sprintete mit einigen Minuten Verspätung in die gestrige Pressekonferenz und betonte erneut, dass er sich dieses Kampfmandat gewünscht habe. Dieser



Platz würde ihm mehr Freude machen, als ein sicherer zweiter, meinte Haselsteiner.



"Bei dieser Wahl geht es tatsächlich um die oft zitierte Richtungsentscheidung, jedoch nicht, was die Regierungskonstellation betrifft, sondern was die Mehrheit im Parlament angeht", so Schmidt. In



erster Linie wolle man eine "Regenbogenmehrheit" im Parlament herstellen, meinte die Bundessprecherin.