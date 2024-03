Linkspartei und Lafontaine wieder einig

Auf einem kämpferischen Wahlparteitag haben die Linkspartei und ihr Spitzenkandidat Oskar Lafontaine ihre Unstimmigkeiten über dessen Lebensstandard ausgeräumt. Die rund 300 Delegierten verabschiedeten am Samstag in Berlin darüber hinaus das Wahlprogramm, in dem sie einen gesetzlichen Mindestlohn von 1.400 Euro brutto und Steuerentlastungen für untere Einkommen in Milliardenhöhe fordern. Lafontaines Auftritt sorgte für heftige Kritik bei den etablierten Parteien.