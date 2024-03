Linsengericht: 1a-Tipps für Wonne-Schauer

Geben wir es ruhig zu: Wir sind alle empfänglich für allerlei Tipps · besonders seit sie mit zwei "p" geschrieben werden (müssen); doppelt dürfte wirklich besser halten . . . Im "Hör zu",



meiner alten Liebe unter den TV- und Radiozeitschriften, ich habe sie nach jahrzehntelanger Pause wieder aufgewärmt, steht in meinem Horoskop für diese Woche u. a.: Schalten Sie nach Feierabend total



ab, gehen Sie etwas früher schlafen · Ihrem Herzen zuliebe. Möglichst Fernseher ab 23 Uhr ausknipsen.



Zuvor bleibt und blieb z. B. am Montagabend noch genügend Zeit. Etwa für die "Lebenslinien" im Bayerischen TV. Diesmal wurden jene von Eleonore van Hoogstraten, der 81-jährigen Tochter des Geigers



v. H. und der Pianistin Elli Ney, in aller Ruhe nachgezeichnet. Dies sei deshalb betont, da keinerlei idiotische Kameraschwenks und -quälereien das Auge vom Erzählstrom abnabelten. Die deutschen



Regionalprogramme dürfen sich sowas noch leisten. Noch. E. v. H. kam sich als Kind wie "ein kleines Nichts" vor · diese Empfindung war durch die Folgen der Weltkarrieren ihrer Eltern ausgelöst



worden, die "wie ein Riesengebirge" hinter ihr standen. Sie, die also selbst das Kindsein kaum genossen hatte, wurde mehrfache Mutter, arbeitete als Schauspiel(lehr)erin und in der Möbelbranche. Ein



sehenswertes und berührendes Menschenbild, gestaltet von Elisabeth Mayer. Ebenso anschaulich abgehandelt · noch vor 23 Uhr!: Nestroy als zukünftiger Filmheld in "Treffpunkt Kultur". Der allerheißeste



Tipp: "Musica" heute Abend auf Arte. Eineinhalb Stunden mit dem phänomenalen Geiger Maxim Vengerov.