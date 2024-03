Linsengericht: Nach-Fragen zur Ski-WM

Könnte es sein, daß Robert Seeger einen Sohn hat, der, ähnlich tieftalentiert wie sein Vater, alsbald in dessen Fußstapfen tre . . . äh . . . tratschen möchte? Hätte sich irgendjemand unter uns



das verdient?



Könnte es sein, daß sich irgendwann einmal ein Nachfahre/eine Nachfahrin des Hansi Hinterseer ein ebenso schönes Leben wie der Herr Papa machen möchte und unsere Kindeskinder auch als Schlagersänger



und schlalomartistischer Co-Kommentator be(un)glücken wird? Weil er/sie halt die Gene so derwuschen hat . . .



Sollte es nicht sein, daß eines wunderschönen Tages zur gemeinsamen Europa-Währung auch der gemeinsame europäische Mensch kommt · Euro und Eurose? Nix Österreicher mehr, nix Französin, Schwedin usf.



Diese Idee kommt mir spät, aber doch · ziemlich genau fünf Tage nach dem Erblicken der (Er-)Schlagzeile unserer allerkleinformatigsten Zeitung: "Unser schönstes GOLD".



Darunter auf einem kleinen Foto zu erahnen: ein wohl irgendwie dazupassender Herr Müller oder Maier . . . Wäre doch schön und einiges zwangsweise wieder gutmachend, so eine Überschrift dereinst. Nur



statt eines Herrn oder einer Frau M. könnte damit eine soeben noch feindlich gewesene Deutsche gemeint sein, ein Norweger gar . . . Jetzt aber: Alle san plötzlich lei ans: Inländer und Ausländer



zugleich · bei der nur mehr rein sportlichen Hatz . . . Es gewann die Einzelsportlerin X vor ihrer Rivalin Y. Der Medaillenspiegel? Ein Anlaß zur gemeinsam-grenzenlosen Eu(ro)phorie . . .