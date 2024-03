Linsengericht: Später Kampf für EU-Wahrheiten

FPÖ-Strache und BZÖ-Westenthaler sind Sonntag "im Zentrum" mit ihrer wahrheitsfernen Polemik gegen den EU-Reformvertrag vor allem an der nüchternen Faktensicht von VP-Klubobmann Schüssel, dem klaren Urteil des Verfassungsexperten Mayer, aber auch an der Treffsicherheit der grünen Vizeklubobfrau Glawischnig gescheitert. Es wurde klar: Der Vertrag sichert die positive Weiterentwicklung der EU-27, und FPÖ und BZÖ wollen mit ihren Giftmärchen nur politisches Kleingeld münzen. Eine Debatte, wie die am Sonntag, hätte man sich früher und öfter gewünscht.