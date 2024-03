Linz ist nicht Bethlehem

Es ist Winter, auch wenn der Kalender hartnäckig für Herbst plädiert. Die Modehäuser wissen es schon seit August, wir begreifen es erst jetzt. Nicht nur in den diversen Wetternachrichten wird der Zuseher darauf aufmerksam gemacht, dass der Sommer längst "Schnee von gestern" ist. Der Schneefall war auch das Top-Thema der ORF-"Zeit im Bild2" am Dienstag.Das in unseren Breitengraden anscheinend ungewöhnliche Phänomen vom Himmel fallender Eiskristalle sorgte für die Sperre der Südautobahn und Irritationen.