"Liste Martin" zerbricht erneut

Werthmann geht, fragt nach Verbleib von Millionen Euro. | Brüssel. Zum zweiten Mal zerbricht eine Delegation der "Liste Martin", mit der Hans-Peter Martin bei Europawahlen reüssiert hat. Denn am Mittwoch gab die EU-Abgeordnete Angelika Werthmann bekannt, dass sie aus politischen und persönlichen Gründen ausgetreten ist. Dies habe sie Martin per E-Mail mitgeteilt, erklärte die Salzburgerin. In dem kurzen Schreiben erklärte sie ihren Austritt "mit sofortiger Wirkung", weil sie nicht sehe, wie sie in der "Liste Martin" ihr Wahlversprechen umsetzen könnte.