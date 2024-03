Lkw-Konjunktur verliert an Fahrt

Auftragsbestand in Deutschland hoch. | Neubestellungen jedoch rückläufig. | Frankfurtam Main. Es gibt keine bessere Konjunkturprognose als die Absatzzahlen der Nutzfahrzeughersteller - demnach wird es mit dem Abschwung der deutschen Wirtschaft heuer und im kommenden Jahr doch ernst. Der seit fast sechs Jahren anhaltende Boom im Geschäft mit Nutzfahrzeugen in Deutschland neigt sich dem Ende zu. Die Auftragseingänge aus dem In- und Ausland hätten im Jahresverlauf an Fahrt verloren, sagte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Matthias Wissmann, am Freitag in Frankfurt. Im ersten Halbjahr erhöhten sich die Neuzulassungen laut VDA binnen Jahresfrist zwar noch um fünf Prozent auf 170.000 Einheiten. Der Zuwachs ging allein auf das Konto der Transporter (plus neun Prozent), während die Neuanmeldungen bei schweren Lkw über sechs Tonnen um drei Prozent auf 50.000 Stück schrumpften. Auch im Gesamtjahr dürften die Neuzulassungen in dieser Gewichtsklasse leicht unter denen des Vorjahres liegen, erklärte Wissmann.