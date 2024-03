Lob der Tankstellen-Shops

Dass es auf Tankstellen mittlerweile nur noch am Rande ums Tanken geht, ist bereits hinlänglich bekannt. Heutzutage haben sie weitgehend die Funktion von Greislerläden übernommen. Folgerichtig analysiert eine neue Studie von "marketagent.com" die Unterschiede zwischen den verschiednen Konzepten von Tankstellen-Shops. Am bekanntesten sind übrigens in Österreich die Viva-Shops von OMV.