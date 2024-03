Lobbyistenregister für EU gefordert

Strengere Gesetze für EU-Mandatare gefordert. | Wien. Der Fall Strasser hat den Fokus auf die Tätigkeiten von Lobbyisten gelenkt: Die "Alliance for Lobbying Transparency and Ethics Regulation in the EU" (Alter-EU) fordert nun strengere Gesetze für Abgeordnete des europäischen Parlaments und ein verpflichtendes Lobbyistenregister.