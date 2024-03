Lockdown senkt Emissionen stark

Eine über Monate gedrosselte Produktion und weitaus weniger Straßen- und Flugverkehr aufgrund von Ausgangsbeschränkungen, Home Office, Reisewarnungen und eines erzwungenermaßen veränderten Freizeitverhaltens: Die Corona-Pandemie hat zu einem deutlichen Rückgang der globalen Kohlendioxid-Emissionen geführt. Das zeigt die jährliche Bilanz des Global Carbon Project (GCP), eines weltweiten Zusammenschlusses von Klimaforschern, der am Freitag im Fachjournal "Earth System Science Data" seinen Bericht 2020 veröffentlicht.



Zwar war es schon zuvor gelungen, die Zunahme der globalen Emissionen zu verlangsamen. Laut dem Report gingen von 2010 bis 2019 die CO 2 -Ausstöße aus fossilen Quellen in 24 Ländern mit wachsenden Volkswirtschaften deutlich zurück, was darauf zurückzuführen sein könnte, dass die Klimapolitik greift, sagte die Geographin und Co-Autorin Julia Pongratz von Ludwig-Maximilians-Universität in München am Donnerstag bei einem virtuellen Pressebriefing des deutschen Science Media Network. Jedoch sanken insbesondere heuer die weltweiten fossilen Emissionen um den Rekordwert von sieben Prozent aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Umgerechnet sind das 2,4 Milliarden Tonnen Kohlendioxid auf insgesamt 34 Milliarden Tonnen CO 2 -Ausstöße weltweit.



Der Rückgang im heurigen Jahr ist erheblich größer als in früheren Jahren, wie die Reduktionen bei 0,5 (1981 und 2009), 0,7 (1992) und 0,9 (1945) Milliarden Tonnen CO 2 lagen. Besonders deutlich sanken die Emissionen heuer in den USA um minus zwölf Prozent und in der EU um minus elf Prozent. Der Großteil geht auf den Transportsektor zurück. Jetzt, im Dezember 2020, liegen die Emissionen aus dem Straßen- und Luftverkehr aufgrund der anhaltenden Beschränkungen immer noch um bis zu 40 Prozent unter den Werten des Vorjahres.

Pandemie bietet Chancen auf Umbau der Wirtschaft