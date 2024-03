Lohnsteuer-"Ezzes" von der Finanz

Das Protokoll zur Tagung 2003 ist soeben veröffentlicht worden. Die "Wiener Zeitung" zitiert daraus zehn "Highlights":



Ausbildung



Aufwendungen einer sonderpädagogischen Lehrerin für ei-nen Kurs "Mal- und Gestaltungstherapie" sind als Wer-bungskosten steuerlich absetzbar, da der Seminarinhalt für diese Lehrerin berufsspezifische therapeutische Kenntnisse vermittelt.



Familienheimfahrten



Ein Arbeitnehmer hat eine Schlafstelle (kleine Wohnung) am Arbeitsort (im Ballungszentrum), die Kinder besuchen die Schule am Familienwohnsitz, die Gattin widmet sich der Kindererziehung, hat keine eigenen Einkünfte. Die Wohnsitzverlegung aus einer strukturschwachen Region in ein Ballungszentrum ist meistens mit erheblichen wirtschaftlichen Nachteilen verbunden und daher nicht zumutbar. Ein Werbungskostenabzug zufolge doppelter Haushaltsführung ist möglich.



Fortbildung



Wird ein Interviewskills-Workshop oder eine Coachingausbildung - anders als ein allgemeines Karriereberatungsprogramm - im Zusammenhang mit einer oder mehreren bestimmten in Aussicht genommenen Einkunftsquellen (Dienstverhältnisse) besucht, dann sind die dafür getätigten Aufwendungen (vorweggenommene) Werbungskosten.



Lohnverzicht



Der Steuerfreibetrag für Zukunftsicherung (300 Euro im Jahr pro Dienstnehmer) kommt auch dann zum Tragen, wenn Arbeitnehmer (statt einer Lohnerhöhung) sich für diese Art der Zukunftsicherung unter Lohnverzicht aussprechen. Das Firmenangebot muss aber an alle oder an abgrenzbare Grup-pen der Arbeitnehmer ergehen, es müssen aber nicht alle Arbeitnehmer das Angebot auch tatsächlich akzeptieren.



Pensionsnachzahlung



Die Pensionsversicherungsanstalt macht häufig Pensions-rückforderungen geltend, weil - zum Beispiel - die erlaubte Zuverdienstgrenze durch den Pensionisten überschritten wurde. Obwohl die Nachzahlung erst in einem späteren Zeitraum (Folgejahr) vorgeschrieben und eingefordert wird, ist sie steuerlich in jenes Jahr zurückzuverlagern, für das die Nachzahlung zu leisten ist (Wiederaufnahmeverfahren).



Studienreise



Ein Hochschulprofessor veranstaltet mit seinen Studenten eine Studienreise im Zusammenhang mit dem Lehrstoff; er ist auch selbst Reiseführer. Unabhängig vom Veranstaltungsprogramm liegen beim Hochschulprofessor (Lehrer) Werbungskosten vor, weil er in Ausübung seines Berufes tätig wird. Ebenso ist die Begleitung bei Schulveranstaltungen (z.B. Skikurs, Schullandwochen) durch Lehrkräfte zu beurteilen.



Wird der Hochschulprofessor (Lehrer) außerhalb seiner Lehrverpflichtung tätig, liegen steuerabsetzbare Werbungskosten nur dann vor, wenn die Reise für ihn eine Studienreise im Sinne der steuerrechtlichen Grundsätze darstellt. Der Umstand, dass der Professor (Lehrer) die Reise organisiert und als Reiseführer tätig ist, führt für sich allein nicht zu Werbungskosten, weil die Reise freiwillig erfolgt und nicht im unmittelbaren Zusammenhang mit der Einkünfteerzielung steht.



Teleworker



Bei einem Teleworker, der seine Arbeit ausschließlich von zu Hause aus verrichtet und beim Arbeitgeber über keinen Arbeitsplatz verfügt, ist nur die Wohnung eine Arbeitsstätte. Fahrten zum Firmensitz zwecks dort stattfindender Besprechung (Abholung von Unterlagen) sind Dienstreisen; die Verrechnung von Kilometergeldern ist möglich.



Wird der Teleworker im Innendienst am Firmensitz tätig (z.B. Ab-schlussarbeiten, Telefondienst, usw.) dann liegen Fahrten zwischen Wohnung und der betrieblichen Arbeitsstätte vor; Kilometergeld steht nicht zu. Das Pendlerpauschale steht dann zu, wenn der Teleworker überwiegend im Lohnzah-lungszeitraum Fahrten zur Arbeitsstätte des Arbeitgebers unternimmt.



Verbesserungsvorschläge



Die Steuerbegünstigung für Verbesserungsvorschläge steht auch dann zu, wenn sie nicht einer einzigen Person gewährt wird, sondern einem Team, dessen Mitglieder nachweislich an der Umsetzung des Verbesserungsvorschlages mitgear-beitet haben. Allerdings müssen im Betrieb die allgemeinen Grundsätze für die begünstigten Prämien gegeben sein (Regelung gemäß lohngestaltender Vorschriften; keine Selbstverständlichkeit, sondern echte Sonderleistungen; Nachweis des Werts der Vorschläge für den Betrieb).



Übrigens: seit 2003 gilt ein um 15% höheres "Jahressechstel" für die Ausnützung der begünstigten Prämie!



Vergleich



Eine (arbeitsrechtliche) Vergleichssumme ist nur dann in ihre (steuerbegünstigten oder steuerfreien) Komponenten aufzuteilen, wenn eindeutig erkennbar ist, in welchem Ausmaß die Vergleichssumme auf derartige (Teil-)Beträge entfällt. Liegt diese Voraussetzung vor, dann kann eine in der Vergleichssumme enthaltene gesetzliche oder kollektivvertragliche Abfertigung begünstigt versteuert werden.



Wohnraumschaffung



Die Errichtungskosten für ein Eigenheim, das gemäß Ein-reichplan und Baubewilligung drei Wohnungen umfasst, sind nicht als Sonderausgaben absetzbar. Die (spätere) gemein-same Verwendung der dritten Wohnung ändert nichts am Umstand, dass ein Wohnhaus mit mehr als zwei Wohnungen vorliegt.