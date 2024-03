Loyalty Partner setzt in Österreich auf Kundentreue

Das zu 67% der Deutschen Lufthansa AG gehörende Unternehmen will mit seiner Karte ein branchenübergreifendes Kundenbindungsprogramm für Top-Unternehmen schaffen, führte Loyalty-Geschäftsführer



Alexander Rittweger gestern in einer Pressekonferenz aus. Damit soll der abnehmenden Händler- und Dienstleistertreue seitens der Kunden Abhilfe geschaffen werden.



Hauptzielgruppe in Österreich seien die 30- bis 50jährigen mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 20.000 Schilling, erklärte Rittweger. Im ersten Jahr wolle man einen Umsatz von 500.000 Karten bei



einem Kartenumsatz der Endverbraucher von je 25.000 Schilling erreichen. Nach fünf Jahren sollen bereits 1,5 Millionen Karten in Umlauf sein. Start ist voraussichtlich im 1. Quartal 2000.



Laut einer Fessel-Studie zeigten 60% der in Wien, Graz und Innsbruck befragten 200 Personen Bereitschaft, die Karte anzuschaffen, betonte Helmuth Hamminger, VA Tech-Vorstandsmitglied und Beirat von



Loyalty Partner. Bevorzugte Branchen seien u.a. der Lebensmittelhandel, Telekommunikation, Banken, Tankstellen und Touristik.