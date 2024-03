"Lücken" überwachen

Laut ÖVP-Abgeordneten Hubert Pirker, Sicherheitspolitischer Koordinator der Europäischen Volkspartei, plant die EU die Schaffung eines "gemeinsamen Grenzschutzkorps". Auf Anfrage der "Wiener Zeitung" meinte Pirker, es handle sich dabei um eine Spezialtruppe für Krisenfälle, die ausschließlich an der EU-Außengrenze eingesetzt würde, um "Lücken" in der Überwachung illegaler Immigration zu schließen.



Da der Grenzschutz weiterhin nationale Angelegenheit bleibe, müsse die Spezialeinheit vom jeweiligen Mitgliedsland angefordert werden. Die EU überwacht schon derzeit den Schutz der Schengengrenze in einer eigenen Kommission, die derzeit allerdings noch sehr intransparent agiert.