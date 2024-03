Luft-Detektiv statt Nacktscanner!

Für Laien ist es kaum vorstellbar: Die Protonen-Tausch-Reaktions-Massenspektrometrie (PTR-MS) ermöglicht es, aus einem unter 10.000 Milliarden Teilchen in der Luft einen bedenklichen Stoff nachzuweisen und zu erkennen. Patrioten wird es freuen, dass Physiker der Universität Innsbruck führend an der Entwicklung dieser Technologie beteiligt sind, dass ein Spin-off-Unternehmen die darauf basierenden Geräte in die ganze Welt exportiert. Wie viele Chancen sich damit auf den Sektoren Sicherheit und medizinische Forschung eröffnen, ist noch gar nicht abzusehen.