Luftfahrtunternehmen map Executive Flight Service ist pleite

Linz/Wien. Das Bedarfsflug- und Linienflugunternehmen map Executive Flight Service GmbH, Tochter der Wiener map Holding GmbH, bleibt künftig auf dem Boden. Die Linzer map hat laut Alexander Meinschad vom KSV1870 Konkurs angemeldet. Im Insolvenzantrag aus der Feder von Anwalt Erhard Hackl heißt es dazu: "Das Unternehmen ist zahlungsunfähig und überschuldet.



Die Ursachen liegen darin, dass einerseits aufgrund der allgemeinen Krise in der Luftfahrt Kunden weggebrochen sind; darüber hinaus mussten auch Forderungsausfälle hingenommen werden, die das Unternehmen nicht mehr verkraften konnte." Trotz Bemühungen sei es nicht gelungen, ein Sanierungskonzept zu erarbeiten. map vercharterte Luftfahrzeuge für deren Eigentümer und erhielt dafür einen Teil des Charterentgeltes.



Doch das Geschäftsmodell bekam jetzt den endgültigen Todesstoß: Ende August hat das Verkehrsministerium ein Entziehungsverfahren hinsichtlich des Aircraft Operator Certificates, also der Fluglizenz, eingeleitet. Die Entziehung der Lizenz wird diesen Donnerstag rechtlich wirksam.



Die Schulden

Die map Executive Flight Service GembH hat 2,44 Millionen Euro Schulden, davon entfallen 1,474 Millionen Euro auf Lieferanten. Zu den Gläubigern zählen auch die Sparkasse Pregarten und die Oberbank.



Das Vermögen

Die Aktiva haben einen Buchwert in Höhe von 793.000 Euro, das freie Vermögen beträgt lediglich 111.391 Euro.