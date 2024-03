Lust auf Lernen per Maus-Klick

Online Seminare besuchen, an interaktiven Workshops teilnehmen, virtuelle Vorlesungen hören und direkt am PC über das Internet lernen erfreuen sich demnach zunehmender Beliebtheit. Als größte Vorteile werden dabei die freie Zeiteinteilung und die Unabhängigkeit von örtlichen Beschränkungen empfunden.



Internet wird zum fixen Bestandteil des Lernens



Vor allem die Altersgruppe der 30- bis 39-jährigen kann der Wissensvermittlung via www viel Positives abgewinnen: In dieser Gruppe ist es jeder zweite Befragte, der den Möglichkeiten des virtuellen Lernens sehr grosses Interesse entgegenbringt. Bei den Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren, wo noch andere Online-Services im Vordergrund stehen, sind es nur knapp 38%.



Rund 80% der insgesamt 3.596 Befragten sehen im Internet einen fixen Bestandteil im gesamten Lernzprozess der Zukunft und knapp 56% erwarten ein enormes Kosteneinsparungs-Potential durch innovative webbasierende Techniken.



Nur etwa ein Drittel glaubt hingegen daran, dass die Methoden des E-Learning auch für die Pflichtschule geeignet sind. Gut die Hälfte der Befragten sehen ein Manko im fehlenden persönlichen Kontakt zu den Vortragenden und in der mangelnden zwischenmenschlichen Komponente. So sind es lediglich 12% der Umfrage-Teilnehmer aus dem marketagent.com Online-Panel, die den persönlichen Kontakt zu Lehrern und Vortragenden bei der Vermittlung neuer Inhalte als unwichtig bzw. völlig unwichtig einstufen.



Die wichtigsten Vorteile der E-Learning-Angebote werden in der freien Zeiteinteilung (89,6%), in der örtlichen Unabhängigkeit (86,5%) und in den geringeren Kosten (54,8%) gesehen. Zeitgemäßeren Lehrinhalten (39,8%) und der besseren Kombination von verschiedenen Lehrinhalten (36,4%) werden weniger Bedeutung beigemessen. Die Zeitersparnis liegt mit 51,9% ebenso wie das grössere Angebot an Lehrinhalten mit 45,7%, im Mittelfeld der erwarteten Vorteile.



Ausbildungsprozesse in Veränderung



Knapp 30% der Interviewten gehen davon aus, dass das Internet künftig Lern-, Fort- und Ausbildungsprozesse in einem grossen Ausmaß verändern wird. Lediglich 12,3% glauben an ein geringes bzw. kein Veränderungspotential durch E-Learning-Angebote. Auch hier ist die Jugend etwas skeptischer: In der Altersgruppe der 14- bis 19-jährigen sind es immerhin 16,8%, erklärt Thomas Schwabl, Geschäftsführer von marketagent.com.



http://www.marketagent.com