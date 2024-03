Lustige Nachrichten im Radio

Warum er das tut? Laut eigener Aussage, "weil Sie, liebe Hörer, die echten Nachrichten eh schon längst in der Tageszeitung Heute gelesen haben". In Wahrheit dürfte der Grund dafür aber wohl eher eine finanzielle Zuwendung des Gratisblattes sein. Wobei sich die Zeitung durchaus ein Kompliment verdient hat für die Kreativität, die sie bei dieser Werbeaktion an den Tag gelegt hat. Denn erstens wird die Brandstätter-Sendung im Tagblatt regelmäßig kommentiert - "Helmut B. dementiert: Ich bin´s nicht.", heißt es da zum Beispiel; der unbedarfte Leser/Hörer fragt sich nun: Ist er es wirklich? Oder hat "Heute" einen guten Imitator gefunden? Und zweitens sind die erfundenen Nachrichten zum Teil wirklich originell . . .