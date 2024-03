Luxemburgs Schwenk mit Ankündigung

Wien. Eigentlich wollte Etienne Schneider lieber über Handelsbeziehungen und Industriepolitik reden. Doch bei einem Pressetermin des luxemburgischen Wirtschaftsministers gemeinsam mit seinem österreichischen Amtskollegen Reinhold Mitterlehner und Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl am Dienstag in Wien drehte sich letztlich wieder fast alles um das Bankgeheimnis.



In der Vorwoche hatte Luxemburg, neben Österreich letzter Verfechter eines umfassenden Bankgeheimnisses innerhalb der EU, die Waffen gestreckt und angekündigt, sich ab 1. Jänner 2015 am automatischen Informationsaustausch zu beteiligen. Dass dies eine Folge der Offshore-Leaks ist, bestritt Schneider. Vielmehr wurde der Schritt schon seit Monaten vorbereitet. Die endgültige Entscheidung sei dann vor rund vier Wochen gefallen und wurde in der Vorwoche von Premierminister Jean-Claude Juncker verkündet.



Über diesen Schritt dürfte die Bundesregierung schon länger informiert gewesen sein. Juncker habe ihm beim Abflug nach Wien gesagt, dass er Bundeskanzler Werner Faymann schon vor vier Monaten darüber informiert habe, sagte Schneider am Dienstag.



Auf die Zeit nach dem Bankgeheimnis bereitet sich das Großherzogtum aber schon seit Jahren vor, sagt der luxemburgische Wirtschaftsminister. Man arbeite an einer Diversifizierung der Wirtschaft, um "unabhängiger vom Finanzplatz" zu werden. Dabei setzt Luxemburg auf Elektro-, Gesundheits- und Informationstechnik sowie Logistik.



Trotzdem rechnet Schneider damit, dass die Abschaffung "einige Arbeitsplätze kosten" wird. Allerdings gebe es ohnehin schon seit einiger Zeit die "Tendenz, dass das Private Banking zurückgeht".



Eine Empfehlung, wie Österreich mit dem Bankgeheimnis umgehen soll, will der luxemburgische Minister nicht abgeben. Allerdings unterstreicht er den Tenor der beiden Länder, jetzt in der EU "über die richtigen Steueroasen reden" zu wollen, sprich: die britischen Überseegebiete.



Für die Luxemburger selbst soll das Bankgeheimnis erhalten bleiben. Dasselbe will auch die Bundesregierung für die hiesigen Steuerinländer, wie zahlreiche Regierungsmitglieder am Dienstag am Rande des Ministerrats betonten. Die anonyme Quellensteuer, die Österreich schon jetzt von ausländischen Anlegern einhebt und zum Teil an deren Heimatländer abführt, wird übrigens laut Regierungsspitze auch im Falle eines automatischen Datenaustausches von Bankdaten nicht berührt. Ebenso wenig das erst kürzlich ausverhandelten Steuerabkommen mit der Schweiz.

