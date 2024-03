Luxus aus der NASA . . .

La Mer, die Pflegeserie mit Kultstatus, ist um zwei weitere Produkte reicher. Was mit einer Creme, die der NASA-Wissenschafter Max Huber entwickelt hatte, um seine bei einer Explosion erlittenen Verbrennungen zu kurieren, begann, umfasst heute bereits neben Reinigungsmilch und Tonic einen Gesichtsspray und ein Face Serum. Neu dazugekommen sind vor kurzem eine Body Lotion und ein Body Serum.



Auch für diese Produkte wurde die Technologie von "Deconstructed Waters" eingesetzt. Dabei wird Wasser mit Mineralien aufgeladen, danach durch elektrische Ladungen zerkleinert und so das Energiepotential gesteigert. Das so veränderte Wasser wird zusätzlich mit Meeresenzymen, Proteinen und Vitaminen angereichert.



Aufgrund der aufwendigen händischen Herstellung gibt es weltweit lange Wartelisten für die Produkte der La Mer-Serie. Auch in Österreich sind sie nur in ausgewählten Parfümerien erhältlich.