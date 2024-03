Lynchmorde und Jubel

"Ich habe Warnungen erhalten, dass ich schleunigst die Stadt verlassen sollte", erklärte der El Dschasira-Korrespondent Taysir Aluni, der in den vergangenen Wochen als einziger ausländischer Journalist aus Kabul berichtet hatte, am Mittwoch in einem Telefoninterview aus der afghanischen Provinz Paktia. Auf die Frage, ob er bei seiner Flucht in Lebensgefahr gewesen sei, sagte er, "in sehr großer Gefahr". Er sei durch das, was er in den vergangenen drei Nächten gesehen habe, so traumatisiert, dass er die schrecklichen Ereignisse nicht beschreiben könne, meinte Aluni.



Auch Journalisten, die mit den Kämpfern der Nordallianz in die afghanische Hauptstadt eingezogen waren, berichten von einer regelrechten Jagd auf arabische Kollegen. Offenbar steht für die Nordallianz jeder Araber in Kabul im Verdacht, ein Anhänge Osama bin Ladens und der Taliban zu sein.



Von der Zerstörung des El Dschasira-Büros in Kabul in der Nacht zum Dienstag hat Aluni nach eigenen Angaben nur von Kollegen erfahren, da er selbst eilig aus der Stadt fliehen musste. Nur Minuten nachdem er und sein Kamerateam das Büro verlassen hätten, habe ein US-Flugzeug das Gebäude bombardiert, sagte er. Ob es sich dabei um einen gezielten Angriff handelte, der kritische Berichte über mögliche Racheakte der Nordallianz verhindern sollte, oder um ein Versehen, darüber wollte der Journalist nicht spekulieren. In Kandahar arbeitet derzeit immer noch ein Korrespondent von El Dschasira. Er muss offenbar keine Übergriffe der Taliban fürchten. Nach Einschätzung von Beobachtern könnte dies auch daran liegen, dass der 1996 vom Emir von Katar, Scheich Hamad bin Khalifa el Thani, gegründete Nachrichtensender El Dschasira nach den Anschlägen vom 11. September mehrere Video-Botschaften von Bin Ladens Terrororganisation El Kaida in voller Länge ausgestrahlt und auch mehrere Taliban-Führer interviewt hatte.